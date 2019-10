Kuppenheim – In Streit geraten und geschubst

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Die genauen Hintergründe eines Streits zwischen zwei Autofahrerinnen am Montagmittag sind noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugenangaben zufolge soll die Lenkerin eines Hyundai der Fahrerin eines Mercedes dicht aufgefahren sein und gehupt haben. Beide befuhren gegen 12 Uhr die L77 von Oberndorf kommend in Richtung Stadtmitte Kuppenheim. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters stoppte die Benz-Lenkerin ihren Wagen und die beiden Autofahrerinnen gerieten auf der Straße in ein Streitgespräch, bis der 24-jährige Beifahrer des Mercedes ausgestiegen sein soll und die 21 Jahre alte Hyundai-Fahrerin geschubst haben soll. Diese stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. /ma

