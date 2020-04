Kuppenheim, L 67 – Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet, Hinweise erbeten

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Montagabend ein LKW-Fahrer von der Friedrichstraße (L 67) ab und überfuhr in Höhe des Friedhofs eine dortige Verkehrsinsel. Der nach Zeugenaussage etwa 50-jährige Lenker verursachte einen Sachschaden von rund 300 Euro und verließ kurz nach 19 Uhr die Unfallstelle in Richtung Haueneberstein, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um Hinweise zu dem nun gesuchten Unfallverursacher.

