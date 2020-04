Kuppenheim – Mehrfach aufgefallen

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Die gefährliche Fahrweise eines Audi-Lenkers ist nicht nur einer Autofahrerin, sondern auch dem Mitarbeiter einer Tankstelle am frühen Donnerstag aufgefallen. Beide meldeten den, sich nicht an die Verkehrsregeln haltenden und in Schlangenlinien fahrenden, Mittdreißiger. Nach beiden Zeugenhinweisen konnte der 36 Jahre alte Autofahrer gegen 1:40 Uhr auf der B462 in Richtung Bischweier, auf Höhe der Ausfahrt Hörden, angehalten werden. Die Beamten unterzogen den mit 20 Kilometern pro Stunde mittig auf der Bundesstraße fahrenden Audi-Lenker einer Kontrolle und konnten die mögliche Ursache für die gefährliche Fahrt ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille zutage. Seinen Nachhauseweg musste der Mann mit einem Taxi fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

