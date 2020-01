Kuppenheim – Mit Eiern beworfen und zugetreten, Zeugen gesucht

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Nachdem am Donnerstagabend der Wagen eines 41-Jährigen mit Eiern beworfen wurde, stellte der Beworfene die mutmaßlichen Verantwortlichen zur Rede und wurde hierbei durch den Tritt eines Jugendlichen mittelschwer verletzt. Der 41-Jährige war mit seinem Auto auf dem Nachhauseweg, als er gegen 20:15 Uhr an einer Gruppe von drei Jugendlichen vorbei fuhr und plötzlich den Einschlag eines Gegenstandes auf seinem Auto bemerkte. Nachdem der Mann sein Fahrzeug geparkt hatte, stellte er fest, dass es sich bei den Wurfgeschossen um Eier handelte und kehrte zu den mutmaßlichen Werfern zurück. Unweit der Gewerbekanalbrücke traf der 41-Jährige im Bereich der Johann-Schäuble-Straße auf dem Fußweg hinter einem dortigen Lebensmittelmarkt auf das Trio. Als er verlauten ließ, dass er die Polizei verständigen werde, trat einer der Jugendlichen dem Mann in die Hacken. Hierdurch zog sich der Angegriffene eine mittelschwere Fußverletzung zu, die einen operativen Eingriff zur Folge haben dürfte. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Bei dem „Treter“ soll es sich um einen 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen mit blonden Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er eine Baseballmütze und schwarz/weiße Kleidung. Seine beiden Begleiter könnten südländischer Abstimmung gewesen sein. Die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 47002 mit den Ermittlern in Verbindung.

