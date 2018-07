Kuppenheim – Mögliche Trunkenheitsfahrt verhindert

Kuppenheim (ots) – Passanten meldeten der Polizei am späten Dienstagabend eine scheinbar volltrunkene Person, die soeben am Fahrersitz in einem Auto Platz genommen hätte. Die hinzugezogenen Ordnungshüter konnten den Endfünfziger gegen 23 Uhr in der Friedrichstraße mit über 1,5 Promille in seinem Fahrzeug, welches er nicht bewegt hatte, feststellen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau behielten vorsichtshalber den Fahrzeugschlüssel ein, bis der Mann seine Nüchternheit nachweisen konnte.

