Kuppenheim, Oberndorf – Misslungener EInbruchsversuch

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Diebstahlsversuch am gestrigen Sonntagnachmittag vereitelt werden konnte. Insgesamt drei noch im Kindesalter befindliche mutmaßliche Langfinger hatten versucht über das Dach eines Einkaufsmarktes in der August-Scherer-Straße in das darunterliegende Getränkelager zu gelangen. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau versuchten die drei zu flüchten, was jedoch ebenfalls misslang. In der Folge wurden die Kinder an ihre Eltern überstellt. Ob im Zuge des Diebstahlsversuchs ein Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

/kfm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4575629 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4575629