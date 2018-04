Kuppenheim, Oberndorf – Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Kuppenheim, Oberndorf (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der B 462 am heutigen Morgen sind drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro zu beklagen. Wie es genau zu dem Malheur auf Höhe der Lindenstraße kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizeidirektion. Fest steht bislang, dass ein Autofahrer nach einer Reifenpanne großes Glück hatte. Der 19-Jährige war mit seinem BMW mit einem luftleeren Pneu auf der rechten Fahrspur in Richtung Rastatt liegengeblieben und war danach zu Fuß unterwegs, um ein Warndreieck aufzustellen. Kurz nachdem sich der um Absicherung bemühte Autofahrer aufgemacht hatte, krachten ein Ford Fiesta, ein Mercedes-Lieferwagen und ein Klein-Lkw in den liegengeblieben BMW des Mannes. Hierbei zogen sich alle drei Unfallbeteiligen im Alter zwischen 28 und 38 Jahren leichte Verletzungen zu, die im Anschluss in umliegenden Krankenhäusern versorgt wurden. Der 19-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Bundessstraße bis kurz vor 12 Uhr gesperrt werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kuppenheim unterstützt.

