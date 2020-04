Kuppenheim – Radfahrerin verletzt

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Eine leicht verletzte Radfahrerin und ein Gesamtschaden von rund 800 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Montagmittag in der Adlerstraße. Eine Pkw-Fahrerin war gegen 15.20 Uhr in Richtung Wörtelstraße unterwegs. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer die Fahrbahn querenden Radfahrerin und kollidierte mit der Frau. Möglicherweise hat die blendende Sonne zu dem Malheur beigetragen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

