Kuppenheim – Rollerfahrt beendet

Kuppenheim (ots) – Weil am Montagabend ein 18 Jahre alter Roller-Fahrer ohne Schutzhelm in der Wörtelstraße fuhr, nahmen ihn die Beamten des Polizeireviers Gaggenau genauer unter die Lupe. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Heranwachsende das Zweirad ohne entsprechende Fahrerlaubnis, offenbar ohne Versicherungsschutz aber dafür augenscheinlich unter THC-Einfluss steuerte. Diesen Verdacht bestätigte ein Urintest, was durch eine entnommene Blutprobe bestätigt werden soll. Eine weitere Anzeige erhält der junge Mann, da er versucht hatte die Beamten durch Nennung falscher Personalien zu täuschen.

/rs

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4377249