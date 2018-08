Kuppenheim – Scheiben an Schulgebäude beschädigt

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Noch Unbekannte haben am frühen Donnerstagabend mehrere Fensterscheiben eines Schulgebäudes in der Wörtelstraße beschädigt. Ein Zeuge hatte kurz nach 20 Uhr verdächtigen Lärm mitgeteilt. Im Verlauf einer umgehenden Überprüfung der Beamten des Polizeireviers Gaggenau gelang dann mehreren mutmaßlich jungen Steinewerfern die Flucht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. /pb

