Kuppenheim – Seniorin mit ‚Enkeltrickmasche‘ abgezockt

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Eine ältere Frau ist am Dienstagvormittag einem Telefonbetrüger aufgesessen und wurde hierbei um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht. Der unbekannte Anrufer bediente sich hierbei der gängigen ‚Enkeltrickmasche‘ und gab sich als Verwandter aus. Überzeugend konnte er der Seniorin am Telefon glaubhaft machen, dass er in einen Unfall verwickelt sei und er zur Abwendung von Unannehmlichkeiten nun etliche Tausend Euro benötige. Die Betrogene beschaffte in der Folge gutgläubig das geforderte Geld und übergab es an ihrer Wohnanschrift einem fremden Mann. Dieser soll zwischen 20 bis 28 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Der Mann soll weiter schwarze, lockige Haare, einen hellen Teint sowie einen asiatischen Einschlag gehabt haben. Der Abholer hätte einen Mundschutz, ein helles Hemd sowie eine kurze, schwarze Jeanshose getragen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Die Polizei weist darauf hin:

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint – Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf – Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4632778 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4632778