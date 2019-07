Kuppenheim – Technischer Defekt führt zu Brand

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einem Stromkasten auf einer Baustelle in der Eichetstraße am Dienstagmorgen zu einem Brand geführt haben. Gegen 9:40 Uhr meldeten Zeugen Rauch auf dem dortigen Gelände. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Arbeiter den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

