Kuppenheim – Überprüfungen nach Einbruch

Kuppenheim (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher ist im Verlauf der frühen Montagmorgenstunden in eine Gaststätte in der Adolf-Walz-Straße eingestiegen. Hier machte sich der ungebetene Besucher zwischen kurz nach Mitternacht und 3 Uhr an den dort installierten Spielautomaten zu schaffen. Mit dem erbeuteten Münzgeld suchte er anschließend das Weite.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung der Beamten der Polizeireviere Gaggenau und Rastatt konnten letztgenannte kurz nach 3 Uhr in der Murgtalstraße einen verdächtigen Rollerfahrer feststellen. Der Mann versuchte zwar beim Erkennen der Streife, sich der Überprüfung zu entziehen, er konnte jedoch schließlich gestellt und genauer unter die Lupe genommen werden. Den Ermittlern blieb im weiteren Verlauf nicht verborgen, dass der 18-Jährige bereits polizeilich gesucht wurde. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl vor.

Ob der Heranwachsenden mit dem vorangegangenen Einbruch in Verbindung steht, wird geprüft.

