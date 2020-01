Kuppenheim – Unfallflucht kein Kavaliersdelikt

Anzeige

Kuppenheim (ots) – Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer hat am Donnerstagabend beim Ausparken auf einem Parkplatz in der August-Scherer-Straße einen dort abgestellten Audi beschädigt und hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Anstatt sich dem Malheur zu stellen, zog es der Touran-Lenker jedoch vor, sich vermeintlich unbemerkt davonzustehlen. Hierbei hatte er allerdings die Rechnung ohne eine aufmerksame Zeugin gemacht, die den Zusammenstoß gegen 20 Uhr beobachtet hat und die Polizei informierte. Nun muss sich der 56-Jährige einem Strafverfahren wegen Unfallflucht stellen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Unfallflucht keineswegs ein Kavaliersdelikt ist. Bei entsprechender Schadenshöhe läuft man Gefahr, seinen Führerschein zu verlieren. Ferner sieht das Gesetz ein Strafmaß von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4494551 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4494551