Kuppenheim – Unter Drogeneinfluss

Kuppenheim (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau ist am Montagfrüh einem Seat-Fahrer zum Verhängnis geworden. Der 19-jährige Mann wurde kurz nach Mitternacht in der Friedrichstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und ein Drogentest mit positivem Ergebnis durchgeführt. Nun erwarten den Mann eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

