Kuppenheim – Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Kuppenheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend musste die B462 zwischen 22.40 Uhr und 23.20 Uhr komplett gesperrt werden. Der 40 Jahre alte Lenker eines Volkswagen befuhr gegen 22.15 Uhr die Bundesstraße von Rastatt in Richtung Gaggenau, als er den Rückstau vor einer Ampel im Baustellenbereich vermutlich zu spät erkannte. Er fuhr dem vor ihm haltenden Motorradfahrer auf, sodass dieser auf den davor stehenden Skoda prallte und in der Folge teilweise auf die Gegenfahrbahn stürzte. Der Wagen des 40-Jährigen kollidierte schließlich ebenfalls mit dem Skoda. Sowohl der VW-Lenker als auch der 43 Jahre alte Zweiradfahrer wurden leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4013541