Kuppenheim – Vorfahrt genommen

Kuppenheim (ots) – Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am frühen Donnertagabend in der Wilhelmstraße mit einem auf der Friedrichtstraße herannahenden Audi eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Nach bisherigen Feststellungen hat der Smart-Lenker hat an der dortigen Einmündung die Vorfahrt seines älteren Unfallgegners missachtet. Der Schaden des sich gegen 17.45 Uhr zugetragenen Malheurs wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4098962