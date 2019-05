L 79, Gemarkung Baden-Baden – Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am frühen Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der L 79 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 38-jährige Fahrer einer Triumph befuhr die L 79, von Baden-Baden kommend, in Richtung Rote Lache. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An der Triumph entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

