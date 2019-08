L75 bei Iffezheim war nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt

Anzeige

An der Kreuzung von L75 und K3760 bei Iffezheim hat sich am Montagnachmittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Das teilt die Polizei mit. Die L75 ist momentan in beiden Richtungen gesperrt. Ein Auto soll sich überschlagen haben.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Missachtung einer roten Ampel die Ursache für den Unfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr ereignet hat.

Der 73-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die L75 in Fahrtrichtung Rastatt und übersah mutmaßlich an der Kreuzung nach Iffezheim und zum Industriegebiet das Rotlicht der dortigen Ampel. Der 39 Jahre alte Fahrer eines Citroen fuhr laut Zeugenaussagen in diesem Moment bei Grün von Iffezheim kommend in Richtung Sandweier in die Kreuzung ein, wo die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Drei Verletzte, darunter ein Kind

Der Mercedes überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beiden Fahrer sowie ein im Citroen mitfahrendes Kind wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme musste die L75 voll gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes war ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Iffezheim mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro.

