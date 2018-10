Lahr, A 5 – Eigentümer von Motorsäge gesucht

Anzeige

Lahr, A 5 (ots) – Die Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg sind auf der Suche nach dem Eigentümer einer Motorsäge. Das Arbeitsgerät wurde heute Morgen an der Autobahnanschlussstelle Lahr von einer Autofahrerin überrollt und hat hierbei am Wagen der Frau einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Säge aus dem Hause ´Stihl´ zuvor von der Ladefläche eines noch unbekannten Verkehrsteilnehmers gefallen sein.

Hinweise werden an die Rufnummer: 0781 21-4200 erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4101159