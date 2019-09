Lahr, A 5 – Polizei sucht Lastwagenfahrer nach Unfallflucht

Anzeige

Lahr (ots) – Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg sind nach einem Unfall am Dienstagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Lahr auf der Suche nach dem mutmaßlichen Verursacher und hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise. Der bislang unbekannte Fahrer eines Lastwagens der Marke ‚Scania‘ zog gegen 7:30 Uhr vom Beschleunigungsstreifen im dortigen Baustellenbereich nach links, ohne die Vorfahrt des Verkehrs auf den Durchgangsfahrbahnen zu beachten. Ein auf dem rechten Fahrstreifen herannahender Sattelzug-Lenker musste so nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem einfahrenden Schwergewicht zu vermeiden. Hierbei streifte er mit seinem Auflieger den Außenspiegel eines auf der linken Fahrspur befindlichen Peugeot. Während die Fahrer des Sattelzugs und des Peugeot an der Tank- und Rastanlage Mahlberg zur Unfallaufnahme ausfuhren, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt unbehelligt fort. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Hinweise zum nun gesuchten Lastwagen und/oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 0781 – 21-4200 erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4371223