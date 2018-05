Lahr – Alarmanlage leistet guten Dienst

Lahr (ots) – Die Alarmanlage eines Einkaufsmarktes in der Offenburger Straße hat am Dienstagabend einen guten Dienst verrichtet. Nachdem ein bislang Unbekannter gegen 19.30 Uhr versuchte, eine Seitenwand des dortigen Lagers aufzubiegen, machte sich die Sicherheitseinrichtung bemerkbar und dürfte so den Einbrecher zur Aufgabe seines Vorhabens gezwungen haben. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

