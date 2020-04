Lahr – Alkoholbedingte Abwege

Anzeige

Lahr (ots) – Weit über zwei Promille dürften dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 21 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend auf einem Feldweg des Langenhards seine Fahrspur nicht halten konnte und folglich in einen Weidezaun krachte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Lahr war der Smart-Lenker mehrfach nach links von der Straße abgekommen, bevor seine gefährliche Ausfahrt gegen 20:30 Uhr sein Ende nahm. Der Wagen dürfte nicht mehr reparabel sein, wobei der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Der 21-Jährige blieb hingegen unversehrt. Dennoch dürften ihn eine erhobene Blutprobe, sein in Verwahrung genommener Führerschein sowie das eingeleitete Strafverfahren noch einige Zeit an die unrühmliche Fahrt erinnern.

