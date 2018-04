Lahr – Alkoholisiert gegen Laternenmast gefahren

Lahr (ots) – Ein 40-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall schwer. Er befuhr in Begleitung zweier Freunde die Straße „Unterer Dammen“, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Zweirad verlor und gegen einen Laternenmast fuhr. Um die Verletzungen zu behandeln, wurde der 40-Jährige in das Krankenhaus nach Lahr gebracht. Dort konnte später eine Alkoholisierung von etwa 1,8 Promille gemessen werden.

