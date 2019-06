Lahr – Ampelanlage beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an der Kreuzung B 415/Tiergartenstraße zur Alten Bahnhofstraße eine Ampelanlage beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr wurden gegen 00:30 Uhr alarmiert und entdeckten vor Ort die komplett heruntergerissene und auf dem Boden liegende Ampelanlage. Personen, die Hinweise zum Geschehen oder einem möglichen Verursacher geben können, wenden sich an die Beamten des Polizeireviers Lahr: Tel. 07821 277-0. /ag

