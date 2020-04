Lahr – Anzeigen nach Auseinandersetzung

Anzeige

Lahr (ots) – Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Bertha-von-Suttner-Allee, wurde am Mittwochmorgen gegen 4:50 Uhr die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, gerieten zwei Verwandte in Streit und schlugen sich dabei auf offener Straße. Ein parkendes Auto wurde im Verlauf der Auseinandersetzung ebenfalls beschädigt. Bei der Intervention durch die Polizei beleidigte der jüngere der Streitenden die Beamten. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

