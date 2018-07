Lahr – Auf frischer Tat ertappt

Lahr (ots) – Einer aufmerksamen Zeugin war es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Diebe am Dienstagnachmittag in der Straße „Am Mauerfeld“ dingfest gemacht werden konnten. Die Frau meldete die zwei verdächtigen Jugendlichen kurz vor 16 Uhr den Beamten des Polizeireviers Lahr, als sie sich zu diesem Zeitpunkt gewaltsam an der Fensterscheibe eines Pkw zu schaffen machten. Beim Erkennen ihrer Beobachterin suchte das Duo zwar das Weite, den alarmierten Ermittlern gelang es jedoch kurz darauf, die beiden unweit des Tatortes vorläufig festzunehmen. Ob letztlich etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

