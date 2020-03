Lahr – Auf Markenmaschinen abgesehen

Anzeige

Lahr (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb hat es von Donnerstag auf Freitag bei einem Einbruch in einen Fachhandel in der Europastraße auf mehrere elektrische Handmaschinen eines namhaften Herstellers abgesehen. Der Ganove ist zwischen 18 Uhr und 7:15 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in eine Fabrikations- beziehungsweise Lagerhalle eingedrungen und hat dort etliche Schränke durchsucht. Vom Diebesgut sowie dem Einbrecher fehlt bislang jede Spur. Der Wert der Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4547047 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4547047