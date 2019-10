Lahr – Aus dem Staub gemacht

Anzeige

Lahr (ots) – In der Kaiserswaldstraße kam es am Montag gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 56-jährige Fahrerin eines VW Polo hatte an einem Fußgängerüberweg angehalten. In dem Moment fuhr ein kleiner gelber Kleinwagen von hinten auf den Polo auf. Die Polo Fahrerin fuhr dann rechts ran um mit dem Unfallverursacher die Daten auszutauschen. Dieser beschleunigte jedoch unvermittelt sein Fahrzeug, bog in die Straße Im Saum ab und machte sich aus dem Staub. Die Polo-Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zum Flüchtigen aufgenommen und bitten um Hinweise unter 07821 277-0. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4390011