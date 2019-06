Lahr – Ausgeraubt / Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag in der Turmstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Nach seinen Angaben war er gegen 2.40 Uhr im Bereich einer dortigen Tankstelle unterwegs, als er unvermittelt von mehreren Unbekannten attackiert worden sein soll. Hierbei sollen die Angreifer nicht nur rund 200 Euro Bargeld, sondern auch das Smartphone und einen Bluetooth-Lautsprecher des 19-Jährigen erbeutet haben. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

