Lahr – Ausgesperrt

Lahr (ots) – Eine Mädchen wusste sich am Dienstagabend nicht anders zu helfen, als zu versuchen in ihr eigenes Heim einzubrechen. Gegen 19 Uhr wurde eine junge weibliche Person gemeldet, die auf dem Vordach eines Hauses in der Obststraße herumklettern würde. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten erklärte die Klettermeisterin, dass sie ihren Hausschlüssel in der Wohnung vergessen und deshalb versucht habe, sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu verschaffen. Zum Schluss gab sie dieses Vorhaben jedoch auf und versuchte eine Familienangehörige zu kontaktieren.

