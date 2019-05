Lahr – Ausweichmanöver führt zu Sturz

Anzeige

Lahr (ots) – Zeugen konnten am Dienstagmittag den Hergang eines Verkehrsunfalls in der Freiburger Straße beobachten. Der Fahrer einer Yamaha war in Richtung der Offenburger Straße unterwegs, als er einen Autofahrer überholen wollte und dieser Zeugenaussagen zufolge im selben Moment, ohne ersichtlichen Grund, ebenfalls nach links ausgeschert sein soll. Beim Versuch auszuweichen stürzte der 18 Jahre alte Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und ohne anzuhalten. Nun erwartet ihn eine Anzeige. /ma

