Lahr – Auto beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Lahr (ots) – Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Tiergartenstraße am Dienstagmorgen, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen und dem unbekannten Verursacher. Zwischen 10:10 Uhr und 12:30 Uhr hatte die Fahrerin eines schwarzen VW Touran ihr Fahrzeug während ihres Einkaufes dort abgestellt und musste bei der Rückkehr an ihr Auto feststellen, dass es auf der rechten Seite stark beschädigt wurde. Vom Verursacher fehlte dabei jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem möglichen Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

