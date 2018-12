Lahr, B 415 – Unfall unter Alkoholeinwirkung

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 415 in Höhe des Landesgartenschaugeländes hat der 62 Jahre alte Fahrer eines VW seinen Führerschein abgeben müssen. Grund hierfür war allerdings nicht die Unfallverursachung an sich, sondern sein festgestellter Atemalkoholwert von weit über einem Promille. Der Passat-Lenker musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Karambolage überstanden der mutmaßliche Unfallverursacher und sein 42-jähriger Unfallgegner ohne Blessuren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

