Lahr, B 415 – Unter Alkoholeinwirkung Schutzgeländer abgeräumt

Lahr (ots) – Alkoholeinfluss in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit dürfte ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 27 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in der Tiergartenstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der BMW-Lenker war gegen 20:30 Uhr in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als er circa 400 Meter von einem dortigen Einkaufszentrum entfernt, nach rechts von der Straße abkam und hierbei mehrere Elemente eines Schutzgeländers abräumte. Die unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Lahr stellten bei dem 27-Jährigen einen Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille fest. Der stark beschädigte BMW dürfte Totalschaden erlitten haben und musste abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen ohne Blessuren davon. Der Gesamtschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Außer einer Blutprobe musste der 27-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

