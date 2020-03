Lahr, B415 – Steine werfende Kinder?

Anzeige

Lahr (ots) – Eine Autofahrerin meldete am Mittwoch gegen 13:45 Uhr, dass Kinder Steine von der Otto-Hahn-Brücke auf Autos geworfen hätten. Die Autofahrerin verfolgte die Kinder und konnte einer Streife des Polizeireviers Lahr eine mögliche tatverdächtige 11-Jährige benennen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Auto der 22-Jährigen entstand außerdem kein Sachschaden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an.

