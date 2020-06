Lahr – Beamter verletzt

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einer Streitigkeit in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in der Biermannstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Lahr gegen eine 37 Jahre alte Frau. Im Zuge des polizeilichen Einschreitens attackierte die aufgebrachte Mittdreißigerin einen um Schlichtung bemühten Beamten und verletzten diesen hierdurch leicht. Die Frau wurde im weiteren Verlauf in die Gewahrsamseinrichtung des örtlichen Polizeireviers gebracht. Gegen sie wir nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

