Lahr – Bei Rot aufgefahren

Lahr (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Die Fahrerin eines BMW war gegen 19 Uhr auf der Dr.Georg-Schaeffler-Straße unterwegs, als sie bei `Rot` an der dortigen Ampel halten musste. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sich die 50-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in das Klinikum nach Lahr gebracht. /ma

