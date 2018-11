Anzeige

Eine 89 Jahre alte Lenkerin eines Velos war am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in der Straße `Schloßplatz` in Lahr unterwegs, als sie in der Fußgängerzone spielenden Kindern ausweichen wollte. Hierzu stoppte die Seniorin laut Polizei Offenburg ihr Fahrrad und wollte absteigen, als sie zu Fall kam und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog.

(ots / BNN)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4106261