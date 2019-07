Lahr – Benimmregeln ad acta gelegt, gibt es Zeugen?

Anzeige

Lahr (ots) – Eine Horde Jugendlicher hat in der Nacht auf Samstag den abgesperrten Pausenhof einer Schule in der Otto-Hahn-Straße als illegalen Treffpunkt für eine wilde Party missbraucht und hierbei sämtliche Benimmregeln ad acta gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die etwa 15 bis 20 Jugendlichen kurz vor Mitternacht das verschlossene Eingangstor zum Schulgelände überstiegen und bis in die Samstagmorgenstunden abgefeiert haben. Hierbei hinterließen die jungen Vandalen nicht nur Unrat, sondern haben teilweise auch mitgebrachte Alkoholflasche auf dem Schulhof zerschmettert. Am Schulgebäude ist nach aktuellem Sachstand kein Schaden entstanden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen Hausfriedensbruch. Wer Hinweise zur Identität von Beteiligten der ausufernden Zusammenkunft geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern.

/wo

