Lahr – Betrunken Unfall verursacht

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 53 Jahre alter VW-Lenker ist am Donnerstagabend, um kurz nach 22 Uhr nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung Lotzbeckstraße / Schillerstraße beim Abbiegen zu weit nach links gekommen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Peugeot-Fahrer. Verletzt wurde hierbei niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Lahr konnten im Zuge der Unfallaufnahme beim VW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Der 53-Jährige sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. /am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4475340 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4475340