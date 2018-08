Lahr – Blechschaden

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einem Auffahrunfall am Montagmittag in einem Kreisverkehr in der Freiburger Straße bilanzierten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr einen Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Ein 63-jähriger Fahrer eines Volkswagen wollte aus dem Kreisel heraus in die Dinglinger Hauptstraße abbiegen, als er aufgrund eines herannahenden Rettungswagens seine Geschwindigkeit verringerte. Eine nachfolgende VW-Lenkerin erkannte dies offenbar zu spät und krachte in das Heck ihres Vordermannes. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

