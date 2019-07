Lahr – Brand eines Schuppens in der Breisgaustraße

Anzeige

Lahr (ots) – Auf dem Gelände eines Farbengeschäfts brannte am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr ein Schuppen. Das ausgebrochene Feuer konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht und so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert zu werden. Zur Klärung der Brandursache werden Zeugen gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg, unter Telefon 0781 21-2820, in Verbindung zu setzen.

