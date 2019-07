Lahr – Brandstifter gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Bisher Unbekannte setzten am Dienstagnachmittag im Dornschlag einen Restmüll-Container in Brand. Die örtliche Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus, um die Flammen zu löschen. Durch das Feuer entstand an dem Container ein Sachschaden von ungefähr 250 Euro . Die Beamten des Polizeireviers Lahr suchen nun nach den Brandstiftern, sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07821/2770 entgegengenommen. /gü

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4337667