Lahr – Container in Brand

Anzeige

Lahr (ots) – Zum Brand eines Papiercontainers kam es am Dienstagnachmittag in der Karl-Kammer-Straße. Gegen 16:30 Uhr wurde die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Lahr alarmiert. Das Feuer war durch die Feuerwehr Lahr, die mit vier Fahrzeugen und einem guten Dutzend Wehrleuten im Einsatz war, schnell unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes ist noch nicht abschließend geklärt, ein technischer Defekt am Motor des Containers ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen jedoch wahrscheinlich.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4248064