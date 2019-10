Lahr – Demonstration

Anzeige

Lahr (ots) – Mit einer Auftaktkundgebung startete am Dienstagabend um 18 Uhr ein angemeldeter Aufzug mit etwa 250 Teilnehmer vom Bahnhof in Richtung Rathausplatz. Nach kurzen Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 19:30 Uhr in der Lotzbeckstraße seitens der Veranstalter beendet. Kurzzeitig kam es im Bereich der Schwarzwaldstraße in Richtung Innenstadt zu Behinderungen im Bus- und Stadtverkehr. Die Versammlung verlief ohne größere Zwischenfälle.

