Lahr – Demonstration auf dem Marktplatz

Lahr (ots) – Am Freitagnachmittag demonstrierte das kurdische Gesellschaftszentrum gegen die Militäroffensive der türkischen Armee in Syrien. Etwa 150 Teilnehmer schlossen sich dem Demo-Zug an, der am Busbahnhof Schlüssel startete und über die Gärtnerstraße, Friedrichstraße und Marktstraße zum Marktplatz führte, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Die komplette Veranstaltung verlief friedlich. Die Polizei war im Einsatz und sorgte einerseits für die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer und andererseits für einen reibungslosen Verkehrsfluss. /Br

