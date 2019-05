Lahr – Diebstahl von Werkzeug

Anzeige

Lahr (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen an zwei Lagercontainern in der Fritz-Rinderspacher-Straße zu schaffen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete aus dem Inneren eines Containers verschiedene Werkzeuge. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

