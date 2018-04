Lahr – Einbruch, Aufbruch

Lahr (ots) – Im Verlauf des Mittwochs sind unbekannte Langfinger zuerst in eine Gaststätte in der Offenburger Straße eingebrochen und haben dort anschließend mehrere Spielautomaten gewaltsam geöffnet. Die darin befindlichen Geldkassetten blieben ohne ihren eigentlichen Inhalt zurück. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers in Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3908444