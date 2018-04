Lahr – Einbruch gescheitert

Lahr (ots) – Auf einem Wohnmobilstellplatz in Breitmatten soll in der Nacht auf Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben haben. Ein 59-jähriger Campingsbusbesitzer meldete, dass gegen 2:30 Uhr versucht wurde die Beifahrertüre seines Wagens zu öffnen. Durch ein Zweitschloss an der Innenseite wurde dies jedoch verhindert. An der Tür konnten Spuren von Einbruchswerkzeugen festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

